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Yaşam

Dikey Bahçe: Organik mimarlık sanatı

Esasında eski binaların üzerini sarmaşık kaplaması, alışılmadık bir şey değildir. Ancak Patrick Blanc'ın yaptığı biraz farklı

18 Ağustos 2008 03:00

Kimilerinin, dünyanın bozulan dengesine ve yeşil alanların azalmasına karşı çareler araması, değişik uygulamalara kapı açıyor. Bu kişilerden biri olan Patrick Blanc’ın çok ilginç bir uğraşı var; belirlediği estetik güzergâhlar üzerindeki binaların dış yüzünde, dikey bahçeler yetiştiriyor.

Onun ortaya çıkardığı şey, herhangi başarılı bir peyjaz düzenlemesinden çok farklı; bunu ‘eko sanatsal’ bir uygulama olarak veya çeşitli bitkilerin, nazik bir şekilde yukarıya doğru ilerlemesini sağlayıp, binaların dışını yeşillendirme sanatı olarak da adlandırılabilirsiniz

Antik Babil’in yerlere kadar sarkan güzelim bahçelerini hayal edin ancak şimdikiler tabii ki modern beton binalar... Ama Patrick yalnızca duvarların üstüne bitki yapıştıran sıradan bir bahçıvan değil. O, yapacağı çalışmanın öncesinde, uygulamanın bilimsel temelini hazırlayıp, pek çok yöntem ve tabii pek çok çeşit denedikten sonra, bitkileri ortama adapte ediyor ve çok ekstrem çalışmalar ortaya çıkarıyor. İşte onlardan bazıları

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