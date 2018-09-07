Dijital oyun fuarı GameX 2018'e 200 bin kişinin katılımı bekleniyor

Dijital oyun fuarı GameX 2018’e Çinli oyunlar damga vurdu. GameX’e katılan Çinliler, Muhteşem Yüzyıl’dan etkilenerek Osmanlı İmparatorluğu oyunu da geliştirdiler. Çinlilerin Türk oyun pazarındaki varlığı yüzde 25’leri buluyor. Öte yandan fuarı, fuarı 200 bine yakın kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Fuara katılan Çinli firmaların Osmanlı ile ilgili oyunları da ilgi çekiyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinden etkilenen Çinli oyun geliştiriciler, Gaming in Türkiye standında oyunlarını sergiliyor. Muhteşem Osmanlı’yı Çinli firma OneMT geliştirdi. Yüzde yüz Türkçe’ye de çevrildi ve Türkiye’de en çok oynanan ilk ona girdi. Bu oyun Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde de oynanıyor. Dünyada 30 milyon oyuncusu bulunuyor. Oyun 15’inci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda geçiyor.

IGG adlı Çinli firma ise Taht Savaşları Fetih ve Hükümdarlık adlı Osmanlı oyunlarını sergileyip, oynatıyor. Gaming in Turkiye’nin Genel Müdürü Uluç Ali Kırangil, Türk oyun pazarında Çinlilerin varlığının yüzde 25’i bulduğunu dile getirdi.

Pavilyonları var

Bu oyunlar dışında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda, Çinliler bir pavilyonla da yer alıyor. Bu pavilyonda 9 firma oyunlarını sergiliyor. Şangay Longbest Kültür İletişim İş Geliştirme Direktörü Lily Shen, Türkiye’de bir oyun fuarına ilk kez geldiklerini belirterek, “Türkiye ve bölge pazarı dijital oyun açısından çok büyük. Potansiyel yüksek. Buraya daha fazla Çin oyunu getirmek istiyoruz. Burada daha büyük başarı sağlayabiliriz” dedi.

Çin pavilyonunda yer alan firmalardan Neun Games’in kurucusu Ke Yin, fuarda üç oyunla yer aldıklarını belirterek, başka ülkelerde varlıkları olduğunu, bunu Türkiye’ye de taşımak istediklerini söyledi. Revoke adlı oyunun VR, mobil ve PC versiyonlarını sergiliyor. Revoke, VR nişancı oyunu. Binbaşı Miya olarak oynayıp, başkaldıran askerlere karşı mücadele ediyorsunuz. Büyük potansiyel gördükleri Türkiye pazarına girmek istediklerini belirten Yin, “Çinli oyun firmaları bu pazarda çok potansiyel görüyor. Genç nüfus ve oyuncu sayısı fazla. Çok fazla Çinli firma pazara girmek istiyor” dedi. Pavilyondaki diğer bir oyun ise 7fgame.com’dan. Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası oyunu yani MOBA. Çin Şangay’dan gelen oyun geliştirici Shawn Ying, Türkiye pazarına girmek istediklerini dile getirerek, Türkiye’de potansiyel gördüklerini aktardı.

200 bin ziyaretçi

13’üncü kez düzenlenen GameX 2018’e 100’ü aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firması ve markası katılırken, fuarı 200 bine yakın kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. 6-9 Eylül tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, PC ve konsol oyunları, sanal gerçeklik deneyimi var.

e-Spor takımlarına ilgi

Türkiye e-spor ligi takımları da bu yıl düzenlenen GameX’e katıldı. Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor başta olmak üzere ligi oluşturan takımlar fuarda standlar açtılar. 10 takımın temsilcileri fuar ziyaretçilerine lig ve kendi takımları hakkında bilgiler verdiler.

Cosplay’ler nefes kesti

Tüm dünyada milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçıları da büyük ilgi odağıydı. Fuara gelenler oynadıkları oyunları kahramanlarının kostümlerini ve aksesuarlarını taşıyan cosplay’ler ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

Robot ve drone yarışları

GameX’in en heyecanlı etkinliklerinden biri de Türkiye çapında 42 lisenin oluşturduğu takımların yaptığı robot yarışmaları oldu. Liseliler geliştirdikleri robotlar ile kıyasıya mücadele etti. Türkiye Drone Ligi, dünyada son 3 yılda F1’e alternatif gösterilen drone ve drone sporlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek için fuara katıldı. Ziyaretçiler uzmanlarından uçuş eğitimi aldıktan sonra, profesyonel pilotların şov yarışlarını izleyecekler...