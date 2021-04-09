Dijital ortamda sanat: Genç sanatçılar eserlerini erişilebilir kılıyor, sanatseverler daha kolay ulaşıyor

Koronavirüs salgını hayatın her alanında olduğu gibi sanat üretimi ve sanatseverlerin eserlere erişim yollarını da değiştirdi. Sanatçılar, eserlerini ilgilisiyle buluşturmak ve daha ulaşılabilir kılmak için kaçınılmaz bir şekilde dijital dünyaya yöneldi. Genç sanatçıların pandemi öncesi de yaşadığı "alan bulma" sorununa ise yine dijital dünyada farklı çözümler üretildi.

Trendyol Sanat projesi de, Kolekta ve Base kurucularının oluşturduğu Artoloji ile işbirliği yaparak 150’den fazla sanatçının, bine yakın resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon türlerinde çeşitli eserlerini internet ortamından sanatseverlerle buluşturmaya başladı.

T24, Artoloji bünyesinde eserlerini tanıtan ve ilgilileriyle buluşturan üç genç sanatçıya ilgi alanlarını, ilham kaynaklarını ve dijitale ayak uyduran sanat dünyasını nasıl gördüklerini sordu.

Hülya Gökçe

Eserlerinde kadınları ve kadınların yaşadıklarını sembolik öğelerle resmeden Hülya Gökçe, küçüklüğünden beri resim çizmeye ilgisi olduğunu, ailesinin desteğiyle sanat eğitimi almaya başladığını söyledi. Çevreden maddi gerekçelerle "Hobi olarak sanatla ilgilen" uyarılarını duyduğu halde ilgilendiği alanda eğitimini sürdüren Gökçe, kendi sanatını şöyle anlattı:

"Sanatı toplumla buluşturmak için kendimi daima güncel tutmaya çalıştım, tuvallerin dışına da çıkardım çalışmalarımı. Kimi zaman bir duvar oldu duygularımı yansıttığım, kimi zamansa küçük bir obje. Tabii ki teknolojiyle birlikte toplumun odağının kaydığı dijitalde de kendimi geliştiriyorum. Amacım toplumun yaralarını iyileştirecek sanatı toplumun daha büyük kısmıyla buluşturmak ve toplumda sanata ve kadına karşı olumsuz bakış açısına rağmen hayallerinin peşinde koşmak isteyen insanlara ilham kaynağı olabilmek."

"Online ortam sanatın daha erişilebilir olduğunu gösterdi"

Koronavirüs salgınıyla birlikte sanat üretiminin de etkilendiğini anlatan Gökçe eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için de internet ortamına yöneldiğini söyledi. Gökçe, sanatın daha erişilebilir kılındığı yorumunu yaparak şöyle devam etti: "Online hayat, insanlara sanatın daha ulaşılabilir olduğunu gösterdi. Online alışverişin yoğunlaştığı süreçte sanat eserlerinin de satın alınabilir olduğunu, bu kanallar göstermiş oldu. Satın almanın da ötesinde, o ana kadar sanatla gerçek anlamda etkileşime giremeyen insanların da, günlük rutin ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yaptığı sırada, sanat eserleriyle buluşabilmesi mümkün hale geldi."

Hülya Gökçe-Şuur

"Yeni sanatçılar keşfedildi"

Sümeyra Yüce

Eserlerinde tek figürler ve canlı renklerin dikkati çektiği Sümeyra Yüce de küçüklükten başlayan sanat ilgisinin üniversite aldığı sanat psikolojisi ve sanat felsefesi dersleriyle pekiştiğini söyledi. Yüce sanatın "kendisini anlama ve anlatma yöntemi" olduğunu söyledi.

Sanatta dijitalleşmenin kendi eserleri üzerinde de oldukça etkili olduğunu söyleyen Yüce, "Dijital tekniğin, konforlu üretim sağlayan çok fazla seçeneği ve yöntemi var. Bu durumu seviyorum ama en çok da bundan korkuyorum. Bu değişkenlerin sanat ve sanat eseri kavramlarına etkisinin ne düzeyde olacağını tahmin edemiyorum." dedi.

Eserlerinin internet ortamında ilgilileriyle buluşmasının büyük bir fırsat alanı olduğunu söyleyen Yüce "Sanatçı kendini tanıtabilme, sanatını görünür, bilinir kılma şansını yakaladı. Sanatseverler bu büyük alanda yeni sanatçıları ve eserlerini keşfetme imkânını genişletti." dedi.

Sümeyra Yüce-Lavanta Tarlasında Melankoli

İpek Şeker

Çini sanatıyla ilgilenen İpek Şeker, Uşaklı bir aileden geldiğini ve annesinin halı tasarımcısı olduğunu anlattı. Şeker, çini sanatına yönelmesinde annesinin mesleğinin etkisini şöyle anlattı: "Uşak Halısı, halı tarihi boyunca geleneksel kalite ve dokuma tekniği özellikleriyle dünyaca ünlüdür. Annem de bu branşın göbeğinde doğup yetişmiş biri. Dolayısıyla annemin mesleği sayesinde çocukluğumdan beri halı ile ilgili bir bilgi birikimim oluşmaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başladığım o süreçte halı desenlerini besleyen o motiflerin, çini sanatında da olduğunu fark ettim."

İpek Şeker- Ölüm

Pandemi sürecinin sanatsal yolculuğu için besleyici yönleri olduğunu söyleyen Şeker, "İlerisi için işlerimde de ne anlatmak, nasıl anlatmak istediğim konusunda düşünme imkanı sağladı. Tabii insandan beslenen bir sanatçı olarak da birçok gözlem yapma fırsatım oldu bu süreçte." dedi.

Trendyol Sanat hakkında

Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji işbirliğinde hayata geçen Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine Trendyol üzerinden ulaşılabiliyor. Trendyol, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçıların eserlerine, Trendyol mobil uygulamasından ve linkteki adresten ulaşılabiliyor.