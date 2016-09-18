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Medya

DİHA’ya 45’inci kez erişim engeli!

DİHA karar sonrası www.diha-news.link üzerinden yayını sürdürüyor

18 Eylül 2016 19:38

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) kapatılmasından sonra çalışmalarının bağlandığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Dicle Haber Ajansı'na (DİHA) erişimi bir kez daha engelledi. DİHA, en son 24 Ağustos 2014 tarihinde TİB’in Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmasının ardından erişimi 44. kez engellenmişti.

Bianet’in haberine göre, DİHA’nın abone ve okuyucularına "www. diha-haber.link" adresinden yayın yapmayı sürdürüyordu. DİHA karar sonrası www.diha-news.link üzerinden yayını sürdürüyor.

Kapatılma açıklamasında gerekçe belirtilmedi:

"5651 sayılı Kanun uyarıcınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (diha-haber.xyz) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 17/09/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-144389 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.”

 

Ne olmuştu?

 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Ağustos'ta “Bu örgütün faaliyetlerine yönelik güçlü bir istihbarat mekanizması kurmak istiyoruz. Mesela TİB'i kapatacağız. Çünkü bütün pisliklerin olduğu yerlerden biri de burası” açıklaması yapmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından 15 gün sonra, 17 Ağustos'ta Kanun Hükmünde Kararname ile TİB kapatılmış, yetkileri BTK'ya devredilmişti.

KHK'nın ardından konuşan Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak TİB kapatılsa da, aynı yetkileri kullanacak olan BTK eliyle sansürün süreceğini söylemişti.

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