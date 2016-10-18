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DİHA Muş Muhabiri İdris Sayılgan gözaltına alındı

DİHA Muş Muhabiri İdris Sayılgan ve MEYADER Eş Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişiye avukat kısıtlaması getirildi

18 Ekim 2016 01:12

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muş Muhabiri İdris Sayılgan, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan evine yapılan polis baskınında gözaltına alındı.

Sayılgan’ın fotoğraf makinesi, kamera ve hafıza kartlarına el koyan özel timler, evin kapı ve pencerelerini de kırdı. Yapılan aramanın ardından Sayılgan, polisler tarafından gözaltına alındı. 

Başından aldığı darbelerle yaralandığı ifade edilen SayılganIn gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

Aralarında DİHA Muhabiri İdris Sayılgan’ın da olduğu 5 kişiye 5 gün boyunca avukat kısıtlaması getirildi. Gözaltına alınan İdris Sayılgan, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYADER) Eş Başkanı Medeni Işık, Belediye Meclis Üyesi Çiçek Tutuş, HDP İl Eş Başkanı Ayşegül Söylemez ile DBP İl Eş Başkanı Hatice Şeker, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. 

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