DİHA Muhabiri Nuri Akman tahliye edildi

Malatya merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermeye gittiği 2 Şubat'ta tutuklanan DİHA Muhabiri Nuri Akman, ilk duruşmasında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "adli kontrol" şartıyla tahliye edildi.

14 öğrencinin tutuklandığı soruşturma dosyasında ismi yer aldığı için ifade vermek üzere Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na giden Akman, örgüt üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Suçlamaya gerekçe olarak ise gittiği Kobanê'de yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları gösterilken, tutuklama kararının ardından Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.