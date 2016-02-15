DİHA muhabiri Feyyaz İmrak tutuklandı

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Antalya muhabiri Feyyaz İmrak tutuklandı.

DİHA’nın haberine göre, İmrak 11 Şubat’ta 11’i çocuk 27 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. İmrak emniyetteki sorgusunun ardından gözaltına alınan diğer kişilerle birlikte Antalya Adliyesi’ne getirildi. Gazeteci ve beraberindekiler “örgüt üyeliği" iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İmrak ile birlikte tutuklu gazeteci sayısı 34’e yükseldi.

İşte isim isim tutuklu gazeteciler

1- Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi

2- Beritan Canözer, Jin Haber Ajansı (JINHA) Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

3- Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

4- Deniz Babir, Azadiya Welat Gazetesi Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

5- Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi

6- Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

7- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

8- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi

9- Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi, Van E Tipi Cezaevi

10- Gültekin Avcı, Bugün Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

11- Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum H Tipi Cezaevi

12- Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul

13- Hayri Tunç, Jiyan.org Muhabiri, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

14- Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

15- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi

16- Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi

17- Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

18- Mesut Aslan, Ötekilerin Postası, Gaziantep H Tipi Cezaevi

19- Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Silivri Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

20- Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi

21- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

22- Nazım Daştan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Antep H Tipi Cezaevi

23- Nedim Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi

24- Nuri Akman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Malatya E Tipi Cezaevi

25- Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi

26- Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

27- Rojda Oğuz, Jinha Muhabiri, Van E Tipi Cezaevi

28- Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi,

29- Serkan Aydemir, Tatvan yerel gazete muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi

30- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi

31- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van Erciş Açık Cezaevi

32- Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 5 Nolu F Tipi Cezaevi

33- Gaziantep’te Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nazım Daşdan

34- Dicle Haber Ajansı (DİHA) Antalya muhabiri Feyyaz İmrak tutuklandı.