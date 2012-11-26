DİHA editörü haberi olmadan AKP'ye üye olmuş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sitesinde sorgulama yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Editörü Abdurrahman Gök ve DİHA Diyarbakır çalışanı Yıldız Özcan'ın da AKP'ye üye olduklarını gördü. Gök, "Bu iktidar 70'i aşkın gazeteci arkadaşımı cezaevinde tutuyor ve bunlar için 'terörist' diyor. Beni de 'terörist' diye 9 ay cezaevinde tuttu. Ama aynı AKP iktidarı skandala imza atarak beni teşkilatına üye yapıyor. Hem üyeliğimin nasıl yapıldığının ortaya çıkarılması, hem de bana yaşatılan bu 'utanç verici' durumdan dolayı suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.

Haberi olmadan 5 yıldır AKP'ye üyeliği bulunduğunu öğrenen Yerel Gündem 21 Engelliler Meclisi Üyesi Ramazan Serim'in İHD Diyarbakır Şubesi'ne yaptığı başvuru haberi ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Parti Üyelik Sorgulama sayfasında TC kimlik numarasını giren Dicle Haber Ajansı (DİHA) Editörü Abdurrahman Gök de, AKP Gercüş İlçe Teşkilatı'na üyelik kaydının yapıldığını gördü.

Yapılan sorgulamada "Adalet ve Kalkınma Partisi - Batman Gercüş Teşkilatı 2012/1L Dönem aktif üyesi" olarak kaydının yapıldığını gören Gök, AKP Gercüş İlçe Başkanı Ali Öner'i arayarak bilgi almak istedi. "Şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Parti Üyelik Sorgulama sayfasında size üye olduğum görünüyor. Herhangi bir başvurum olmadan nasıl üye yapıldığımı öğrenebilir miyim" sorusu karşısında şaşkınlık yaşayan Öner, "Bir yanlışlık olmuştur" diyerek soruyu geçiştirmek istedi.

Gök'ün "Peki bu resmi bir işlem ve partilere üyelikte de kişilerin kendi imzaları olmalı. Benim imzam nasıl atılmış ve nasıl üyelik kaydım yapılmış" sorusuna ise Öner, "Bilgim yok gerçekten, bilgisayarda uğraşırken yanlışlık olmuştur" yanıtı verdi. "İmzamı da mı yanlışlıkla atmışlar bu nasıl izahat" sorusuna ise Öner, "Vallahi yanlışlık olmuş. Kimlikleri demek getirmişler yazıhanede bunları kaydederken, bazen bazı kimlikler tam okunmuyor o yüzden yanlışlık olmuştur özür diliyorum, düzelteceğim hemen kaydınızı sileceğim" dedi.

Gök, ısrarla "Yanlışlık bu kadar tesadüflerle dolu olabilir mi? Annemin kızlık soyadına kadar TC kimlik numaram ve Cüzdan Seri numarama kadar her şey orada ve bu resmi bir işlem. İkincisi imzam olmadan diyorum ama ısrarla imza konusunun nasıl yapıldığını söylemiyorsunuz?" sorusuna da Öner, "Bakın Abdurrahman bey siz de Gercüşlüsünüz ben de Gercüşlüyüm. Yani şimdi bir birimizin hatalarını böyle büyütmemek gerekiyor. Senden on kez özür diliyorum. Bence fazla büyütmeyin" yanıtını verdi.

Gök ile aynı soyadı ve ismi taşıyan amcasının oğlu Abdurrahman Gök'ün de bilgisi dışında AKP'ye üye yapıldığı ortaya çıktı. Bu bilgi de Öner'in Gercüş'e bağlı Eymir (Çala) köyü muhtarını arayarak, "Abdurrahman bey beni aradı ondan 10 kez özür diledim söz veriyorum her iki Abdurrahman'ın da üyeliklerini sileceğim. Kusura bakmasın" demesi üzerine ortaya çıktı.

Gök şikayetçi

Gök, olaya ilişkin şunu belirtti: "Sabah haber toplantısında 'Haberi olmadan 5 yıldır AKP'ye üyeliği bulunduğunu öğrenen Yerel Gündem 21 Engelliler Meclisi Üyesi Ramazan Serim'in İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuru yaptığı' gündemi vardı. Tabi bu çok ilginç geldi ve enine boyuna tartışırken kişinin elinde resmi belgesi olduğu İHD'ye başvurduğu, savcılığa da suç duyurusunda bulunmak için dilekçe hazırladığı AKP Diyarbakır İl Örgütü'ne de sorularını içeren dilekçesi olduğunu gördük. Diyarbakır büromuzun yaptığı bu haberi okuyup siteye girdim. Daha sonra da şakalaşarak arkadaşlara 'herkes Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Parti Üyelik sorgulamasında bir baksın hangi partiye üyeyiz kim bizi üye yapmış' diye şakalaştık. Elimde bir iki haber daha vardı onları da okuduktan sonra tabi tek tek arkadaşlarım kontrol ediyordu herkes gönül rahatlığıyla 'ben herhangi bir partiye üye değilim' dedi. Ben de merakla elimdeki haberi bitirip siteye koyduktan sonra TC kimlik numaram ile sorgulama yaptım. Cüzdan Seri No ve annemin kızlık soy isminin birinci ve ikinci harfini de girince bir anda AKP üyesi olduğumu gördüm. Ama ben hala olayın şokundaydım. Çünkü ben AKP iktidarı döneminde sırf haber yaptığım için 9 ay cezaevinde kaldım. Hakkımda yaklaşık 15 dava açıldı ve bunlardan bir kısmı düştü. Hala Yargıtay'ta 8 davam bulunuyor. Bu iktidar 70'i aşkın gazeteci arkadaşımı cezaevinde tutuyor ve bunlar için 'terörist' diyor. Ben de tutuklandığımda 'örgüt propagandasından' ceza aldım. Bütün bunları bir anda düşünürken öfkelendim. Hemen AKP Gercüş İlçe Başkanı'nın telefonunu buldum ve kendisini aradım. Ama verdiği yanıtlardan anladığım kadarıyla bu aslında bütün Türkiye'de nüfus il ve ilçe müdürlükleri veri tabanlarından alınan yurttaş bilgileri ile oluşturulmuş üyeliklere benziyor."

Gök, hem bilgisi dışında nasıl üyeliğinin yapıldığının ortaya çıkarılması, hem de kendisine yaşatılan "utanç verici" durumdan dolayı suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Öte yandan DİHA Diyarbakır çalışanı Yıldız Özcan da, yaptığı sorguda bilgisi dışında 2009 yılında AKP Diyarbakır Bağlar İlçe Teşkilatı'na üyeliğinin yapıldığını gördü. (Dicle Haber Ajansı)