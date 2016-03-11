HDP Şırnak Milletvekili Encü: Asker Uludere'de sivillere ateş açtı, bir yaralı var

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Habur köyü kırsalında askerin sivil yurttaşlara ateş açtığını ileri sürdü. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, bir kişinin yaralandığını iddia etti.

DİHA'nın geçtiği haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Habur-2 köyü kırsalında askerler sivil yurttaşları taradı. Saat 20.45 sıralarında askerler köy kırsalında sivillerin olduğu bölgeyi ağır silahlarla taradı. Saldırıda aralarında Cafer Tonğ isimli yurttaş ile çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi."

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü de Twitter hesabından konuya ilişkin olarak şu ifadeleri paylaştı:

"Qilaban (Uludere) Habur köyünde askerlerin sivillerin taraması sonucu bir kişi yaralanmış. Yaralı hastahaneye kaldırılmaya çalışılıyor."

Encü'nün paylaştığı tweet şöyle: