Digitürk'ten sonra D-Smart da tüm kanallarını abonelerine açtı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle herkesin evde kalmaya teşvik edildiği bugünlerde D-Smart tüm abonelerine tüm kanallarını açtı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://www.t24.com.tr/haber/digiturk-ertelenen-spor-musabakalari-baslayana-kadar-tum-dizi-film-ve-spor-kanallari-ucretsiz,868176">Digiturk: Ertelenen spor müsabakaları başlayana kadar tüm dizi, film ve spor kanalları ücretsiz</a></strong></p>\n<p>Koronavirüs salgınından korunmak için tedbir amaçlı herkesin evden çıkmamasının tavsiye edildiği bugünlerde D-Smart mart ayı sonuna kadar tüm kanallarını abonelerine açtı.</p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>