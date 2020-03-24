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Medya

Digitürk'ten sonra D-Smart da tüm kanallarını abonelerine açtı

24 Mart 2020 08:26

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle herkesin evde kalmaya teşvik edildiği bugünlerde D-Smart tüm abonelerine tüm kanallarını açtı.

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Koronavirüs salgınından korunmak için tedbir amaçlı herkesin evden çıkmamasının tavsiye edildiği bugünlerde D-Smart mart ayı sonuna kadar tüm kanallarını abonelerine açtı.

 

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