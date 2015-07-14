T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Digiturk satıldı

beIN MEDIA GROUP Dijital Televizyon Yayıncılığı (Pay-TV) Platformu Digiturk'ü satın aldı

14 Temmuz 2015 02:20

Mayıs 2013 tarihinden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ortaklığa ilişkin yönetim hakları yönetilen Çukurova Grubu'na ait Digiturk beIN MEDIA'ya satıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, beIN MEDIA'nın CEO'su ve aynı zamanda Fransız devi PSG'nin başkanlığını yapan Nasser Al-Khelaïfi, satın alma işlemine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Digiturk'ün satın alınması, yüksek büyüme potansiyeli olan piyasalarda ve gelişmiş piyasalarda küresel yayılma hedefimize ulaşmamız ve yüksek kaliteli yayın deneyimi sağlamaya ilişkin bağlılığımız açısından çok önemli bir adım teşkil etmektedir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi (MENA) ile olan komşuluğu ve Asya'daki bizim için önemli piyasaylara olan yakınlığı da göz önüne alındığında, Türk piyasasına girişimiz, beIN MEDIA GROUP açısından doğal bir adımdır. Digiturk platformunu güçlendirmeyi ve Türk Pay-TV ve spor piyasasının heyecan verici dinamiklerini daha da geliştirmeyi iple çekiyoruz."

ETİKETLER

tmsfdigitürksatıldıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24