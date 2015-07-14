Digiturk satıldı

Mayıs 2013 tarihinden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ortaklığa ilişkin yönetim hakları yönetilen Çukurova Grubu'na ait Digiturk beIN MEDIA'ya satıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, beIN MEDIA'nın CEO'su ve aynı zamanda Fransız devi PSG'nin başkanlığını yapan Nasser Al-Khelaïfi, satın alma işlemine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Digiturk'ün satın alınması, yüksek büyüme potansiyeli olan piyasalarda ve gelişmiş piyasalarda küresel yayılma hedefimize ulaşmamız ve yüksek kaliteli yayın deneyimi sağlamaya ilişkin bağlılığımız açısından çok önemli bir adım teşkil etmektedir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi (MENA) ile olan komşuluğu ve Asya'daki bizim için önemli piyasaylara olan yakınlığı da göz önüne alındığında, Türk piyasasına girişimiz, beIN MEDIA GROUP açısından doğal bir adımdır. Digiturk platformunu güçlendirmeyi ve Türk Pay-TV ve spor piyasasının heyecan verici dinamiklerini daha da geliştirmeyi iple çekiyoruz."