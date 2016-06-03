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Ekonomi

TMSF onayladı; Digitürk Katarlıların oldu

Satışın 1 milyar doların üzerinde bir rakama gerçekleştiği tahmin ediliyor

03 Haziran 2016 12:24

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin (Digiturk), beIN Media Group LLC'ye satışının tamamlanmasının onaylandığını bildirdi.

TMSF'nin Digiturk hakkında yaptığı açıklama, Fon'un resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Açıklamada, Digiturk'ün tek hissedarı DP Acquisitions BV'nin hisselerinin tamamının, beIN Media Group LLC tarafından satın alınması için 2015'in haziran ayında, Çukurova Holding AŞ, DP Coinvest BV, P5 DP INV SarL, Providence Equity Offshore Partners VLP, Fintur Technologies BV, Karamko İmalat Ziraat Endüstri ve Ticaret AŞ ile beIN Media Group LLC arasında bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalandığı anımsatıldı.

Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan çeşitli koşulların yerine getirilmesi sonucunda satış işleminin tamamlanması için TMSF'nin onayının talep edildiği aktarılan açıklamada, "Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan şartlar dahilinde söz konusu satış işleminin tamamlanmasına Kurumumuz tarafından muvafakat edilmiştir." ifadesine yer verildi.

 

beIN Media Group kimdir?

 


Ocak 2014’te kurulan beIN Media Group LLC, küresel spor ağı beIN Sports’un da resmi sahibi konumunda. beIN Sports’un, tüm dünyaya yayın yapan 36 kanalı bulunuyor.

beIN Media’nın CEO’su Nasser Al-Khelaïfi, Katar Spor Yatırımları’nın (Qatar Sports Investments) 2011’de satın aldığı Fransız Paris Saint-Germain kulübünün CEO’su ve başkanlığı görevini yürütüyor.

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