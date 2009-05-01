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Spor

Diego yerine Walcott

Juventus Diego yerine, Arsenal’in genç oyuncusu Theo Walcott’u kadrosuna katmak istiyor.

01 Mayıs 2009 03:00


Juventus Werder Bremen’de forma giyen Brezilyalı oyuncu Diego yerine, Arsenal’in genç oyuncusu Theo Walcott’u kadrosuna katmak istiyor.


Gelecek sezon Claudio Ranieri ile yollarını ayıracağına kesin gözüyle bakılırken, takımın başına Juventus’ta forma giyen Bari teknik direktörü Antonio Conte’nin getirileceği iddia ediliyor.

Real Madrid’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli savunma oyuncusu Fabio Cannavaro ile savunma bölgesini takviye etmek isteyen Juventus yönetimi, orta sahaya yapacağı transfer için çalışmalarına devam ediyor.

2010 yılında Arsenal’de sözleşmesi bitecek olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Walcott’un, yeni sözleşme görüşmelerine hala başlaması Juventus yönetimini harekete geçirdi.

Conte’nin ilk tercihini Valencia’da forma giyen David Silva’dan yana kullanmak istediği biliniyor. Juventus’un 20 milyon avrodan daha yüksek bir teklifte bulunmak istememesi, bu transferi zora sokuyor.

Diego’nun Conte’nin taktik anlayışına uygun olmadığı için vazgeçildiği ve çizgiye daha yakın oynayabilecek süratli bir kanat oyuncusu transfer yapılacağı belirtiliyor.

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