T24 LogoT24 Logo
Spor

Diego Ribas geliyor, 4 yabancı gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları öncesi transfer çalışmaları hız kazandı

27 Haziran 2014 13:12

Fenerbahçe Yönetimi, ilk bomba Diego Ribas ve gündemdeki diğer yıldızlara yer açmak için seferberlik ilan etti. Menajerleri çağrılan en az 4 yabancı ile Temmuz başında yollar ayrılacak.

Diego Ribas geliyor, en az 4 yabancı da gidiyor... 

Fenerbahçe’de önümüzdeki hafta hareketli günler yaşanacak. Diego’nun transferiyle kadrodaki yabancı sayısı 13’e yükseldi, gönderilecek isimler de netleşti. 

Yeniden yargılanma sürecinin başlamasıyla Avrupa umutlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, transferde de atağa kalkarken, yabancı kontenjanında yer açmak için kadrodaki birçok oyuncusuna veda edecek. 

Teknik direktör Ersun Yanal’ın raporuna göre hareket eden idareciler, yollarını ayırmayı planladığı Krasiç, Yobo, Holmen, Cristian ve Kadlec’in menajerlerini kulübe çağırdı.


Kritik hafta


Daha önce yapılan görüşmelerde bu futbolculardan ve menacerlerinden kulüp bulmaları istenirken, en geç 2 Temmuz’a kadar süre verildi. 

Teknik heyetin yabancılardan Kadlec konusunda kararsızlığının sürse de, verilen tarihe kadar karşı tarafta bir gelişme yaşanmaması durumunda 4 oyuncunun da sözleşmesi feshedilecek.

ETİKETLER

Diego Ribasfenerbahçetransferyabancı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24