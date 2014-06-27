Diego Ribas geliyor, 4 yabancı gidiyor

Fenerbahçe Yönetimi, ilk bomba Diego Ribas ve gündemdeki diğer yıldızlara yer açmak için seferberlik ilan etti. Menajerleri çağrılan en az 4 yabancı ile Temmuz başında yollar ayrılacak.

Diego Ribas geliyor, en az 4 yabancı da gidiyor...

Fenerbahçe’de önümüzdeki hafta hareketli günler yaşanacak. Diego’nun transferiyle kadrodaki yabancı sayısı 13’e yükseldi, gönderilecek isimler de netleşti.

Yeniden yargılanma sürecinin başlamasıyla Avrupa umutlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, transferde de atağa kalkarken, yabancı kontenjanında yer açmak için kadrodaki birçok oyuncusuna veda edecek.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın raporuna göre hareket eden idareciler, yollarını ayırmayı planladığı Krasiç, Yobo, Holmen, Cristian ve Kadlec’in menajerlerini kulübe çağırdı.



Kritik hafta



Daha önce yapılan görüşmelerde bu futbolculardan ve menacerlerinden kulüp bulmaları istenirken, en geç 2 Temmuz’a kadar süre verildi.

Teknik heyetin yabancılardan Kadlec konusunda kararsızlığının sürse de, verilen tarihe kadar karşı tarafta bir gelişme yaşanmaması durumunda 4 oyuncunun da sözleşmesi feshedilecek.