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Spor

Diego Lugano futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı

04 Aralık 2017 14:51

Fenerbahçe\'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, Brezilya\'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı.

İSTANBUL,(DHA)  
Fenerbahçe\'nin Uruguaylı eski oyuncusu Diego Lugano futbolu bıraktı. 
5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve daha sonrasında takımdan ayrılan, Lugano Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırdıktan sonra gittiği takımlarda dikiş tutturamamıştı. Fenerbahçe\'nin ardından 2 sezon Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı oyuncu, daha sonra gittiği takımlarda 1 seneden fazla oynayamadı. Son olarak Brezilya ekiplerinden Sao Paulo\'da forma giyen Lugano Brezilya\'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı. Lugano\'nun formasını giydiği Sao Paulo Serie A Ligi\'ni 13\'üncü sırada tamamladı.
 

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