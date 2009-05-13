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Spor

Diego Juventus'ta

Werder Bremen'in Brezilyalı yıldızı Diego, İtalyan devi Juventus ile anlaştı.

13 Mayıs 2009 03:00

Werder Bremen'in Brezilyalı yıldızı Diego, İtalyan devi Juventus ile anlaştı. Alman ekibi bu transfer karşılığında 25 milyon Euro bonservis bedeli alacak. 

Werder Bremen'in orta sahadaki en önemli isimlerinden Diego'nun uzun süredir kulüpten ayrılması gündemdeydi. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın peşindeki takımlar ise Bayern Münih ve Juventus'tu. Diego sonunda kararını verdi ve tercihini Juventus'tan yana kullandı.

Brezilyalı yıldızın menajeri Giacomo Petralito, Diego'nun geçen hafta İtalyan devi ile ön sözleşme imzaladığını açıkladı.

Diego'nun önündeki seçenekleri değerlendirdikten sonra Juventus forması giymeye karar verdiğini belirten menajeri, Werder Bremen'in bu transferden 25 milyon Euro bonservis bedeli alacağını söyledi.

2006 yılında Porto'dan Werder Bremen'e transfer olan Diego, takımı adına 87 maçta 33 gol atmıştı. Brezilyalı futbolcunun milli takım formasıyla da 7 golü bulunuyor.

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