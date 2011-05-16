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Spor

Diego Forlan Beşiktaş'ta

Beşiktaş, yeni sezondaki ilk transfer hamlesini yaptı ve Atletico Madrid'ın yıldızı Diego Forlan ile kesin olarak anlaşmaya vardı

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Beşiktaş, yeni sezondaki ilk transfer hamlesini yaptı ve Atletico Madrid'ın yıldızı Diego Forlan ile kesin olarak anlaşmaya vardı ve önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş transfere hızlı başladı ve Atletico Madrid'in yıldızı Uruguaylı Diego Forlan ile ön anlaşma imzaladı.

Önümüzdeki sezon çok güçlü bir kadro ile yola çıkmayı planlayan siyah-beyazlı takım, önümüzdeki hafta Forlan ile resmi sözleşme imzalayacak.

32 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sırasıyla Independiente, Manchester United ve Villarreal formaları giydikten sonra Atletico Madrid'e transfer olmuş ve İspanyol temsilcisinde 102 maçta 67 gole imza atmıştı.


Kemal Tokak da sırada

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Bank Asya 1. Lig'de Samsunspor forması giyen 1989 doğumlu stoper Kemal Tokak ile de kesin olarak anlaşmaya vardı.

Genç oyuncu Adanaspor altyapısında futbola başlamış, Dardanelspor'da ilk profesyonelliğini yaşamıştı.

22 yaşındaki genç yıldız adayı, daha sonra M.Kemalpaşaspor ve Orhangazispor'da TFF 3. Lig'de forma giymiş ve bu sezon başında da Samsunspor'a transfer olmuştu.


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