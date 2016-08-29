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Spor

Diego Armando Maradona'ya pasaport sürprizi

"Maalesef böyle olaylarla karşılaşıyorum"

29 Ağustos 2016 22:22

Dubai'den ülkesi Arjantin'e dönen dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona gümrük polisi tarafından sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle havaalanında 2 saat tutuldu.

Duruma çok sinirlenen efsane isim, avukatı Diego Morla'ya haber vererek gereğini yapmasını istedi.

Olay yerine gelen avukat, pasaportun normal olduğunu ve üzerindeki imzalarında doğru olduğunu ispat ettikten sonra Maradona ülkesine giriş yaptı.

Maradona, olaydan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdikten sonra "Maalesef böyle olaylarla karşılaşıyorum" dedi.

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