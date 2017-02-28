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BBC Türkçe

Die Welt'in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel tutuklandı

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle gönderildiği mahkeme tarafından 'örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

28 Şubat 2017 01:49

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle gönderildiği mahkeme tarafından 'örgüt propagandası ve halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

14 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Yücel, 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla mahkemeye sevk edildi.

Yücel'in Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri nedeniyle "Terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası" yaptığı da öne sürülüyor.

Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat da tutuklanmıştı.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel gözaltında

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel'e ilişkin soruları da yanıtladı.

Gabriel, "Die Welt muhabiri Deniz Yücel iki haftadan uzun bir süredir, bir neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildi. Umarım bugün hakkında verilecek karar basın özgürlüğüne uygun bir karar olur" demişti.

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