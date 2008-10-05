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Kültür-Sanat

Die Welt Türk romanlarını tanıttı

Alman "Die Welt" gazetesi, 14-19 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenecek ve Türkiye'nin bu yıl onursal konuğu olduğu 60'ıncı Frankfurt Kitap Fuarı vesilesiyle bazı Türk yazarların piyasaya

05 Ekim 2008 03:00

Gazetenin edebiyat ekinde Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Oya Baydar, Ayla Kutlu, Sabahattin Ali, Murat Uyurkulak, Tevfik Turan, Mehpare Bozyiğit ve Esmahan Aykol'un yeni kitaplarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" adlı eserinin Almanca baskısı tanıtıldı.

Tanpınar'ın eseriyle ilgili bir makalede, "İnanılmaz derecedeki güzel dil çeşitliliğiyle bağımlılık yapıyor, şaşırtıyor ve büyülüyor" denildi.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" adlı eserinin özetinin de aktarıldığı edebiyat ekinde, müzisyen, gazeteci ve yazar Zülfü Livaneli'nin "Mutluluk", Oya Baydar'ın "Kayıp Söz" adlı romanının içeriğine de yer verildi.

Yazar Necla Kelek'in, İbrahim Müteferrika'dan Orhan Pamuk'a kadar uzanan Türk edebiyatına bakışıyla ilgili bir makalenin de yer aldığı ekte, bir süre Türkiye'de yaşayan Amerikalı yazar Alan Drew'un "Su bahçeleri", Alman yazar Michael Zick'in "Türkiye-Medeniyetin beşiği" ve Rainer Hermann'ın "Türk toplumu nereye gidiyor" adlı kitaplarına da dikkat çekildi.

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