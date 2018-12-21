Die Welt: Trump meydanı Batı düşmanlarına bırakıyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Başkan Trump'ın Amerikan birliklerini Suriye'den çekme kararına gösterilen tepkileri konu aldığı yorumunda Başkan'ın kimseye danışmadan böyle bir karar almasını eleştiriyor:

"Bir yandan Trump ani Suriye kararının ‘sürpriz' olduğunu söyleyenlere kızmasına haklı nedenler gösterilebilir. Çünkü Trump, meydanı İran, Rusya, Türkiye, cihatçılar ve Esad rejimine bırakacağı gerekçesiyle yapılan uyarıları dikkate alarak kararını ertelemiş olmasına rağmen Suriye'den çekileceklerini daha seçim kampanyası sırasında söylemişti. Diğer taraftan ise Dışişleri'nden Savunma Bakanlığı'na kadar Washington yönetiminden farklı açıklamaların geldiği de gözden kaçmıyor. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton da son İranlı ülkeyi terk edene kadar Suriye'de kalacaklarını söylüyor. ABD'nin ortakları, Başkan Trump'ın bakanlarına kulak asmadığını bir kez daha tecrübe etmiş oldular.”

Süddeutsche Zeitung Trump'ın güvenlik politikasının NATO müttefiklerini zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor:

"Trump başkanlık koltuğunda oturduğu müddetçe ABD açık farkla askeri bakımdan en güçlü ama aynı zamanda da en az güvenilir müttefik olarak kalacaktır. Dolayısıyla NATO'nun Avrupa kanadı olağanüstü gayretle güçlendirilmeli, Avrupa Birliği'nin dış politikadaki ağırlığı da arttırılmalıdır. Bütün bunlar muazzam kaynak ama ondan fazla da siyasi irade gerektirecektir. Ama her ikisinin de yeterince mevcut olmadığını görüyoruz. Korku iyi bir kılavuz olamaz ama korkusuzluğun akılsızcası daha tehlikelidir.”

Die Welt gazetesinin yorumunda Trump'ın Suriye'den çekilme kararının Batı düşmanlarına davetiye çıkarmak anlamına geldiği belirtiliyor:

"Kararın vereceği zarar Suriye ile sınırlı kalmayacaktır. Yıllarca desteklediği Kürtleri bir anda gözden çıkaran ABD'ye artık güvenilebilir mi? ABD hangi barışın garantörü olabilir? Hangi saldırganı caydırabilir? Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, bu aceminin irade ve dikkatini toplama zaafından yararlanmak isteyen Batının bütün düşmanlarına meydanı bırakmak anlamına gelir. Putin ve İran muhtemelen yeni provokasyonların hazırlığı içindedir. İsrail kendini savunabilir. Avrupa'nın durumu ise daha kritik görünüyor. İktidarı palavracı popülistlere vermenin ne kadar tehlikeli olduğu hiç bu kadar bariz bir şekilde kendini göstermemişti.”

Stuttgarter Zeitung'un aynı konudaki yorumu ise özetle şöyle:

"ABD Başkanı artık Ortadoğu'nun polisi olmak istemiyor. Kararını eleştiren çevresindeki kişilere gönderdiği mesajda ‘artık başkaları savaşsın' ifadesini kullandı. Böylece Başkan ABD'nin huzursuzluk bölgesindeki stratejik itibarı açısından doğacak olumsuz sonuçları göze almış oluyor. Şimdiye kadar yüksek kayıplar vererek terör milisi IŞİD ile mücadelenin omurgasını oluşturan Kürtler ihanete uğradıklarını düşünüyorlar. Trump'ın favori düşmanı İran ise durumdan memnun. Suriye'nin savaş sonrası düzeninin şekillendirilmesinde meydan Rusya, İran ve Türkiye'ye kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adeta sevinircesine Trump'ın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump'ın kararı yüzünden IŞİD'in hesaplanamaz bir tehlike olarak varlığını sürdüreceği de unutulmamalıdır.”

DW, dpa, afp/AG, BÖ

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