-DİDİM'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI AYDIN (A.A) - 19.07.2010 - Aydın'ın Didim ilçesi Akbük beldesinde makilik alandaki yangın kontrol altına alındı. Kocabahçe-Akköy arasında elektrik telinin kopmasından kaynaklandığı öne sürülen yangına Didim Belediyesinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden gelen 6 itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale edildi. Çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangında İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden takviye istendi. Jandarma ekiplerinin de yardımcı olduğu yangında Söke-Didim karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yangın nedeniyle panik yaşayan köylüler ise arazilerindeki zeytin ağaçlarını traktörle yangından kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık makilik alan kül olurken, soğutma çalışmaları sürüyor.