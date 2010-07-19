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DİDİM'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI AYDIN (A.A)

19 Temmuz 2010 17:20

-DİDİM'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI AYDIN (A.A) - 19.07.2010 - Aydın'ın Didim ilçesi Akbük beldesinde makilik alandaki yangın kontrol altına alındı.  Kocabahçe-Akköy arasında elektrik telinin kopmasından kaynaklandığı öne sürülen yangına Didim Belediyesinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden gelen 6 itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale edildi.  Çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangında İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden takviye istendi.  Jandarma ekiplerinin de yardımcı olduğu yangında Söke-Didim karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.  Yangın nedeniyle panik yaşayan köylüler ise arazilerindeki zeytin ağaçlarını traktörle yangından kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık makilik alan kül olurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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