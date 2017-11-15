Didim'de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.

Didim 3\'üncü Koy\'da dün yürüyüş yapanlar, sahile vuran ölü bir caretta caretta türü kaplumbağayı fark edip belediyeye ve merkezi Muğla\'nın Ortaca İlçesi\'nde bulunan, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) bildirdi. 30-35 yaşlarında, 70 santimetre uzunluğunda olduğu belirlenen, 20-25 gün kadar önce öldüğü tahmin edilen deniz kaplumbağasının vücudunda herhangi bir darbe ve yara olmadığı tespit edildi.

İç organlarından kaynaklı bir sağlık sorunu nedeniyle öldüğü sanılan deniz kaplumbağası, gerekli incelemelerin ardından, belediye ekipleri tarafından götürülüp, gömüldü.

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