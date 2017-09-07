Didim'de makilik alanda yangın çıktı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesi\'ndeki makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Didim\'in Hisar Mahallesi Kavakdere Bölgesindeki makilik alanda, dün saat 16.30\'da, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgeye yakın olan bazı yerleşim yerlerinde endişeye yolaçtı. Yangını gören vatandaşlar durumu Orman işletme Müdürlüğü ve Didim Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü\'nün 2 arazöz ve 1 su püskürtme tankerinin yanı sıra 2 itfaiye aracının müdahalesiyle, yangın söndürüldü. Yangında 2 hektarlık makilik alan zarar gördü.

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