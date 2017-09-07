T24 LogoT24 Logo
Gündem

Didim'de makilik alanda yangın çıktı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim İlçesi'ndeki makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü

07 Eylül 2017 14:08

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesi\'ndeki makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
Didim\'in Hisar Mahallesi Kavakdere Bölgesindeki makilik alanda, dün saat 16.30\'da, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgeye yakın olan bazı yerleşim yerlerinde endişeye yolaçtı. Yangını gören vatandaşlar durumu Orman işletme Müdürlüğü ve Didim Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü\'nün 2 arazöz ve 1 su püskürtme tankerinin yanı sıra 2 itfaiye aracının müdahalesiyle, yangın söndürüldü. Yangında 2 hektarlık makilik alan zarar gördü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKDİDİM Aydın DHAAYDIN DidimDidim Hisar Mahallesi Kavakdere BölgesindekiRüzgarınYangınıOrmanMüdürlüğüDidim BelediyesiYangındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24