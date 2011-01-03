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DİDİM'DE ACİL SERVİSİ SU BASTI AYDIN (A.A)

03 Ocak 2011 14:01

-DİDİM'DE ACİL SERVİSİ SU BASTI AYDIN (A.A) - 03.01.2011 - Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, Didim Devlet Hastanesi'nin acil servisi sular altında kaldı. Didim'de, gece saatlerinde başlayan ve aralıksız süren sağanak, sabah saatlerinde, etkisini artırarak devam etti. Didim merkez ile bağlantı sağlayan Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve ilçe merkezindeki ana arterlerde, mazgalların kapanması sonucu oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Yaya olarak okullarına gitmeye çalışan öğrenciler de zor anlar yaşadı. -ACİL SERVİS SULAR ALTINDA- Sağanak nedeniyle Didim Devlet Hastanesi Acil servisini su bastı. Acil servisin sular altında kalması nedeniyle hastalara hizmet verilemiyor. Altınkum ve şehir merkezindeki bazı iş yerlerinin zemin katlarının da yağıştan etkilendiği görüldü. Didim Belediyesi ekipleri, bazı kesimlerde suyun yükselmesi nedeniyle kepçe ile kanal açma çalışmalarına başladı.

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