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Didim'de 208 kilo skunk ele geçirildi

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada, 208 kilo 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

29 Ağustos 2018 19:01

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada, 208 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle bir süredir takip ettiği V.S. ve S.K.\'nin içinde bulunduğu minibüsü, dün Didim\'in Mavişehir Mahallesi girişinde durdurdu. Polis ekipleri, minibüste bulunan V.S. ve S.K. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramalarda ise 208 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası V.S ve S.K., adliyeye sevk edildi.

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