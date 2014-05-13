Didier Drogba: Gelecek hafta sonu Galatasaray ile vedalaşacağım

Galatasaray'da Didier Drogba dönemi kapanıyor. Ay sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek Fildişili yıldız, gelecek hafta sonu Galatasaray taraftarıyla vedalaşacağını açıkladı.

Kasığındaki sakatlık sebebiyle Katar'da tedevi gören Fildişili yıldız, "3puan.com"a yaptığı açıklamada Kayseri Erciyesspor maçı için İstanbul'a geleceğini ve Türk Telekom Arena'da Galatasaray taraftarına veda edeceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 1.5 yılı unutamayacağını dile getiren Drogba, "Galatasaray'da şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadık. Bu sene Real Madrid'li, Juventus'lu gruptan çıktık. Kötü geçen 1.5 yıl olduğunu düşünmüyorum. Ama artık sona geldik. Ailemin yanında olmalıyım. Hafta sonu İstanbul'a geleceğim ve TT Arena’da taraftarla vedalaşacağım. Hayatımda Galatasaray taraftarı kadar takımına bağlı, ona sadık bir grup görmedim" diye konuştu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçını cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarların önünde oynayacak.