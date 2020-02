Didem Soydan'dan İdil Fırat yorumu: Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama Malatya'yı kızdan çıkaramazsın

Temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat geçtiğimiz günlerde kına gecesi düzenlemişti. Gecenin en çok konuşulan konularından biri, Fırat'ın Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen kına gecesine taht ile giriş yapması olmuştu. Sosyal medyada bu konu üzerinde tartışmalar devam ederken, manken Didem Soydan'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.

Bir Twitter kullanıcısının İdil Fırat'ın yut dışında eğitim gördüğü okullara vurgu yapan tweetini alıntılayan Soydan, bu tweete İngilizce olarak, "Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama Malatya'yı kızdan çıkaramazsın" yorumunu yaptı.

You can take the girl out of the Malatya but u can't take Malatya out of the girl