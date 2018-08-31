Didem Soydan'dan 'bittin sen' cevabı; ben bir kişinin lafı ile olmadım ki...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, manken Didem Soydan'ın kına gecesinde salona tahtla gelen İdil Fırat için "Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama Malatya'yı kızdan çıkaramazsın" yorumunda bulunmasıyla ilgili Soydan'ı eleştirdi. Yazar Yılman, Didem Soydan'a: Güzelim, sen bırak Malatyalılığımıza falan laf sokuşturmayı da..." diye yazdı.

TIKLAYIN - Habertürk yazarından Didem Soydan'a: Güzelim, sen bırak Malatyalılığımıza falan laf sokuşturmayı da...

Yılman'ın sözleri üzerine bir sosyal medya kullanıcısı "Didem Soydan artık bittin sen" yorumunda bulundu.

Didem Soydan ise bu yorum üzerine, "Bitmek, sen yenisin galiba. O kadarsan yanlış kelime kullandığının farkındasın sanırım. Ben bir kişinin lafı ile olmadım ki yine bir kişinin lafı ile biteyim" cevabını verdi.