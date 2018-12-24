Didem Soydan: Milli Piyango çıkarsa ortadan kaybolurum

Ünlü manken Didem Soydan, "Milli Piyango biletine büyük para çıkarsa ortadan kaybolurum" dedi.

Didem Soydan, önceki akşam İntizar'ın konser verdiği mekâna gitti.



Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; Soydan "İntizar’ı çok seviyorum, hayranıyım. O yüzden bugün dinlemeye geldim kendisini" dedi.



Geçtiğimiz gün verdiği bir partiden bahseden Soydan, '"Farklı ve güzel bir partiye imza attım. Devamı gelecek fakat aldığım Milli Piyango biletine büyük para çıkarsa ortadan kaybolurum" ifadelerini kullandı.