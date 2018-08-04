"Didem Soydan doğru söylüyor; bugünün geçmişten en büyük farkı bu işte"

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, Didem Soydan'ın "2018’deki ünlü tanımı ile 1990’lardaki ünlü tanımı farklı. Artık herkesin bir kanalı var" sözüne atıfta bulunarak bu zamanın geçmişten en büyük farkının, kendi imajını ana akım medyanın eline bırakmadan kendin yaratabilme olanağının bulunması olduğunu belirtti.

Onur Baştürk'ün bugünkü (04 Ağustos 2018) köşesinde "Devir nasıl bir devir" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle şöyle:

"Didem Soydan bir röportajında şöyle diyor: “2018’deki ünlü tanımı ile 1990’lardaki ünlü tanımı farklı. Artık herkesin bir kanalı var. Hem kanal sahibi hem kanalın tek ünlüsü olmak var artık.”

"Doğru ve bu zamanın ünlüleri kendi malzemelerini kendileri yaratıyor.

"Mesela Didem’in, sonradan “tost dansı” diye esprisini yaptığı dans videosunu sosyal medyasına yüklemesi gibi.

Bu videonun çok izlenip konuşulacağını elbette tahmin etmiştir Didem.

Olumlu olumsuz bir sürü yorum alacağını, geyiğinin yapılacağını da...

Bu zamanın geçmişten en büyük farkı bu işte: Kendi imajını ana akım medyanın eline bırakmadan kendin yaratıyorsun.

Sınırlarını belirliyorsun. Samimiyet dereceni, mesafeni ayarlıyorsun.

Hangi yönünün konuşulup konuşulmayacağına da karar veriyorsun...

Haliyle stratejine de..."