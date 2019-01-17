Didem Soydan: Demek ki Özgecan katilini öldürseydi müebbet alacaktı

T24

Manken Didem Soydan, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım'a yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onama talebine tepki gösterdi.

Yargıtay kararının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Soydan, “Namusumu temizledim diyen erkeklere iyi hal indirimi ama Nevin Yıldırım'a müebbet... Özgecan katilini öldürseydi demek ki müebbet alacaktı” dedi.

Ne olmuştu?

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

TIKLAYIN - Yargıtay'dan Nevin Yıldırım kararı

Yıldırım hakkında 25 Ocak 2015'te verilen müebbet hapis cezasına dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama talebinde bulundu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı onarsa Nevin Yıldırım’ın müebbet hapis cezası kesinleşmiş olacak.