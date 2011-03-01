Didem için özel dedektif devrede

T24

Çinli arkadaşı da kayıp



‘Karanlıkta aramıyorlar’





Öğretim görevlisi Didem Yaman’dan 22 Şubat’ta meydana gelen depremden beri haber alınamıyor. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.Yeni Zelanda’da 6 gün önce meydana gelen deprem sonrası kendisinden haber alınamayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Didem Yaman’ın ailesi umudunu koruyor. Didem’in bulunması için seferber olan Türkiye’nin Wellington Büyükelçiliği’nin yanı sıra deprem bölgesindeki hocaları ve arkadaşları da özel bir dedektif tutarak arama çalışmabı başlattı.Christchurch şehrinde 22 Şubat günü yerel saatle 13.00’te meydana gelen depremin ardından arkadaşı Çinli Sisi Xin ile birlikte kaybolan Yaman’ı arama çalışmaları devam ediyor.Yaman’ın Çanakkale’de yaşayan ailesi ise binlerce kilometre uzaklıktaki deprem bölgesinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Baba İzzet Yaman, kızından henüz bir haber alamadıklarını belirterek, “Wellington Büyükelçisi sağolsun şahsi telefonunu bize verdi. 24 saat irtibat halindeyiz. Gerekli arama çalışmalarını yürütüyorlar. Ayrıca kızımın okulundan hocaları ve arkadaşları özel bir dedektif tutmuşlar. Birlikte arıyorlar. Beklemeye devam ediyoruz” dedi.Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlemesinden yakınan baba Yaman, “Oradaki çalışmalar bizim Türkiye’deki gibi değil. Sabah 08.00’de başlıyorlar. Akşam hava kararınca bırakıyorlar. Gece çalışmadıkları gibi enkaz bölgelerine de kimseyi sokmuyorlarmış. Sadece kurtarma timleri ve polis girebiliyor. Böyle giderse göz göre göre insanları kaderine terk ediyorlar gibi durum var. Enkaz kaldırma daha sonra olacakmış. Ancak Allah’tan ümit kesilmez. Hala umudumuzu koruyoruz. İnşallah güzel bir haber alırız. Yeni Zelandalı yetkililer ölü ve yaralıları DNA testi yapmadan yakınlarına teslim etmiyor. Ancak şu ana kadar bizden DNA örneği istenmedi” diye konuştu.