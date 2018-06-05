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Didem, ayrıldığı nişanlısına mesaj atıp intihar etti

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Didem D

05 Haziran 2018 14:39

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, Didem D. (25), kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında, Didem D.\'nin Özkanlar Mahallesi\'ndeki evinde meydana geldi. Samet G., ayrıldığı nişanlısı Didem D.\'nin attığı mesajlardan şüphelenip ailesine, \"Kızınıza bir bakın\" dedi. Didem D.\'nin kardeşi, odasına bakmaya gittiği ablasını tavana asılı olarak buldu. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Didem D.\'nin cesedi, burada yapılan otopsinin ardından Doğançay Mezarlığı\'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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