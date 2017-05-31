Didem Arslan Yılmaz'dan Ertuğrul Özkök'e tepki

Habertürk TV'de "Türkiye'nin Nabzı" adlı programı sunan Didem Arslan Yılmaz, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, geçtiğimiz günlerde Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

Petek'in burada kullandığı “Eğer (FETÖ’cüler) o gece darbe yapmasaydılar 2-3 sene sonra darbeye gerek kalmadan devleti ele geçireceklerdi" ifadesine tepki gösteren Özkök, bugün (31 Mayıs 2017) yayımlanan yazısında Didem Arslan Yılmaz'a da "Şimdi bu cümleyi işiten gazeteci şu soruyu sormaz mı: Yani darbe girişimi iyi mi oldu?" eleştirisini yöneltti.

Özkök'ün bahsi geçen eleştirisine sosyal medya hesabında yanıt veren Yılmaz, "Yayında Reşat Petek’e sorulması gerekenleri sorduğumu düşünüyorum. Sorulmayanları da Ertuğrul Özkök’ün köşesinden görmeyi umuyorum" ifadesini kullandı.



