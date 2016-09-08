Didem Arslan Yılmaz: Habertürk’e dönüyorum

Habertürk’ten ayrıldıktan sonra CNN Türk ekranlarında Türkiye’nin Gündemi programını sunmaya başlayan Didem Arslan Yılmaz, Habertürk’e tekrar döndüğünü açıkladı.

Habertürk ekranlarında 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016’da kanal ile yolları ayırmıştı.

Twitter’dan açıklama yapan Yılmaz’ın paylaştığı mesaj şöyle:

9 yıl emek verdiğim Habertürk'e yeni bir heyecanla ve yeni bir başlangıçla dönüyorum.

9 yıl emek verdiğim Habertürk'e yeni bir heyecanla ve yeni bir başlangıçla dönüyorum.

Didem Arslan Yılmaz kimdir?

1992 yılında Flash TV’de haber sunarak televizyonculuğa başladı. Daha sonra Kanal D’ye geçerek muhabirlik yaptı. Serdar Cebe ile beraber Çalar Saat programını sundu. Devamında Show TV, Kanal 6 ve Star TV’ye geçerek Uğur Dündar ekibinde yer aldı. Habertürk’ten önce CNN Türk’teydi.