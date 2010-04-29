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Dicle'ye 'terör örgütü propagandasından' 2 yıl hapis

Kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi'nin sonuç bildirgesini okuyan, kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya KCK soruşturması kapmasında tutuklu bulunan sanık Hatip Dicle katılmadı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Dicle'nin 13-14 Haziran 2009'da DTP il binasında gerçekleştirilen Demokratik Toplum Kongresi'nde alınan kararların yer aldığı sonuç bildirgesini Koşuyolu Parkı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından topluluğa hitaben okuduğu bildirgede terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı kaydedildi.


İddianamede sanık Dicle'nin Terörle Mücadele Kanunu'nun ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Dicle'nin Terörle Mücadele Kanunu'nun ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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