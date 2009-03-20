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Yaşam

Dicle'de lise kundaklandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Necati Ceylan Lisesi'nde kundaklama sonucu eğitime bir gün ara verildi.

20 Mart 2009 02:00

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Necati Ceylan Lisesi'nde kundaklama sonucu eğitime bir gün ara verildi.

Dicle Kaymakamı Sezer Işıktaş, Necati Ceylan Lisesi'ne dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin girdiğini, okulda yangın çıkardığını ve zarar verdiğini söyledi.

Müdür yardımcısı odasının daha çok zarar gördüğünü ifade eden Kaymakam Işıktaş, şöyle konuştu:

“Okulun arka tarafından korkuluklar kırılarak okula girilmiş. Müdür yardımcısının odasındaki evrak yakılmış. Bilgisayarların bir kısmı çalınmış, bir kısmı da yakılmış. Neyse ki odada çıkarılan yangını askerler görmüş ve hemen müdahale etmiş. Yangın büyümeden söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle okulun her tarafı is olmuş. Zarar gören okulda eğitime bugün ara verildi. Boyası ve onarımı yapıldıktan sonra lisede eğitime pazartesi günü tekrar başlanacak. Çok üzücü bir olay. Olayla ilgili inceleme sürüyor.”

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