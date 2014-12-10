Dicle Üniversitesi'nde stant gerginliği; 4 gözaltı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde stant kurma nedeniyle çıkan arbedeye polis müdahale etti. 4 öğrenci gözaltına alınırken, üniversitede güvenlik önlemleri artırıldı.

Canan Altıntaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Bilge Gençlik Kulübü’nün Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi girişinde stant açtı.

Bu sabah okula gelen bazı öğrencilerin standa tepki göstermesi üzerine polis üniversiteye gelerek standı kaldırmak istedi. Standın kaldırılmasını isteyen öğrenciler ile Bilge Gençlik Kulübü üyesi öğrenciler arasında arbede çıktı. Polisin müdahale ettiği kısa süreli arbede sonrası bina çıkan öğrenciler tekbir getirdi. Karşıt gruptaki öğrenciler ise, “Dicle faşizme mezar olacak” sloganları attı.

Stant açan öğrenciler İlahiyat Fakültesi’ne giderken, Eğitim Fakültesi’nde bulunan yaklaşık 150 öğrenci bekleyişini sürdürdü. Polis 4 öğrenciyi gözaltına alırken, üniversitede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis müdahale etti

Gerginliğin ardından bekleyişlerini sürdüren öğrenciler Fen Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yapacaklarını belirterek yürüyüşe geçti. Bu sırada grup arasında bulunan bazı kişiler yaklaşık 200 metre ilerde bulunan İlahiyat Fakültesine doğru arazi tarafından yürümeye çalıştı. Polis bu gruba biber gazı sıkarak müdahale ederken, öğrenciler arazide kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı yaklaşık 30 kişilik grup çevik kuvvet eşliğinde araziden yola çıkarıldı. DBP İl Eşbaşkanları Ali Şimşek ile Hafize İpek bunun üzerine üniversiteye gelerek bilgi aldı. Grup daha sonra dağıldı.

Hüda-Par açıklaması

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır İl Başkanlığı Dicle Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili yazılı yaptığı açıklamada, olaydan, PKK/HDP’li olarak nitelendirdiği öğrencileri sorumlu tuttu. Açıklamada "Kendilerinden başka hiç kimsenin faaliyet yapmasına tahammül edemeyen bu faşist ve despot düşünce sahipleri amaçlarına ulaşamayacaklarını geçmişten ders çıkararak bilmelidirler.İnsanların fikirlerini rahat ve özgür bir ortamda dile getirebildikleri yerlerin başında Üniversiteler gelmektedir. Ama PKK-HDP'li öğrenciler üniversitelerde faşist ve baskıcı düşünce ve yöntemler ile öğrencilere baskı kurarak hakimiyetlerini ve ideolojilerini kabul ettirmeye çalışmaları kabul edilebilir bir şey değildir. 6-8 Ekim'de İslamın şiarlarına savaş açan sakalından dolayı insanları katleden, kurban eti dağıtan gençleri vahşi bir şekilde barbarca öldürenler ile Dicle Üniversitesi'ndeki PKK-HDP'li faşist ve despot öğrenciler aynı zihniyetin mensuplarıdır. Faşist ve despot düşünce tarihin her döneminde insanlığa yıkım, tahribat ve ölüm getirmiştir."

Açıklamada, polisin de stand açması engellendiği belirterek, emniyet yetkililerinin bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi istenerek, "Mazlum ve Mustazaf halkımız yüzyıllardır zalimlerden, despotlardan ve faşistlerden çok çekti ve hala çekmeye devam ediyor. Halkımızın selameti ve saadeti için bu faşist ve despot düşünce ve baskılardan derhal vazgeçmelidir.Aksi halde olacakların tüm sorumluluğu kendilerinde olacaktır" denildi.