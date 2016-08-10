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Dicle Üniversitesi’nde Gülen cemaatine yakın personel için ihbar sistemi kuruldu

Sistemin OHAL çerçevesinde çıkarılan kararnameye dayanak kurulduğu açıklandı

10 Ağustos 2016 21:28

Dicle üniversitesi Gülen cemaatine mensup personeli belirlemek için 'ihbar sistemi' kurdu. Sistemin OHAL çerçevesinde çıkarılan kararnameye dayanak kurulduğu açıklandı.

Dicle Üniversitesi’nde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan operasyonlar sonucunda Rektör Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, Rektör Yardımcısı Sabri Eyigün ve Genel Sekreteri Mustafa Tuna tutuklanmıştı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, üniversitede operasyon ve soruşturmalar sürürken ‘Rektörlük Değerlendirme Komisyonu Teşkili’ adı altında ihbar sistemi kuruldu. Üniversitenin resmi internet sayfasında sisteme ilişkin bir açıklama yer aldı. Açıklamada ihbar sistemin OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanılarak kurulduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: 

“Rektörlüğümüzce akademik ve idari süreçlere ilişkin Değerlendirme Komisyonu teşkil edilmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz akademik ve idari personelinin aşağıda verilen elektronik posta adreslerine teşkil edilen komisyon tarafından değerlendirilmek üzere; şikayet, mağduriyet, öneri ve taleplerini göndermelerinin gerektiği mütalaa edilmektedir. Olağanüstü Hal Kapsamında yayınlanan 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararnameler dahilinde yürütülecek olan süreçte, Değerlendirme Komisyonunca yapılacak çalışmalar gizlilik kuralları çerçevesinde yürütülecek olup, talep sahipleri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır.”

Darbe girişiminden sonra başlatılan ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Dicle Üniversitesi’nde en son dün haklarında gözaltı verilen 77 kişiden 64’ü gözaltına alınmıştı. 13 kişinin ise arandığı belirtiliyor.

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