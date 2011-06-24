Dicle tepkisi sokağa taştı

T24 - Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Bağımsız milletvekillerinin Meclis’e girmeme kararı almasıyla birlikte, sokaklar da gerildi. Birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi.

Mersin'de Silifke Caddesi üzerindeki BDP İl Binası önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin YSK tarafından iptal edilmesini attıkları sloganlarla protesto etti.

BDP Mersin İl Başkanı Cihan Yılmaz'ın da katıldığı eylemde, Atatürk Caddesi üzerindeki Büyükşehir Belediye binasına yürüyen kalabalık, tepkilerini burada dile getirdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde konuşan İl Başkanı Cihan Yılmaz, Dicle'nin vekilliğinin YSK tarafından iptal edilmesini, halkın iradesine ve vicdanına yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini söyledi.

Bu durumu kabul etmenin mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, "Her türlü insani duygu ve değerleri ayaklar altına alan bu karar, halka karşı yapılmış bir darbedir" dedi.

Protesto gösterisinden sonra başlayan yasadışı gösterilerde 1 polis memuru yaralandı. Akşam saatlerinde sürekli yasadışı gösterilerin yaşandığı Kurdali Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde yol kapatmaya çalışan bir grup gösterici bölgede bulunan sivil polis aracını taş yağmuruna tuttu.

Atılan taşlardan başına isabet eden 37 yaşındaki Mehmet Desezen isimli polis memuru meslektaşları tarafından Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada fenalaşan Desezen, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye panzer destekli çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Polis aracına molotoflu saldırı

Manisa’nın Karabekir Mahallesi’nde dün saat 22.30 sıralarında toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, mahalledeki MOBESE kamerasını parçalamak istedi. Mahalleli tarafından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, gruba müdahale etmek istedi. Polis araçlarını gören 20 kişilik grup, polis aracını taşladı.

Ardından da içerisinde iki polisin bulunduğu araca molotofkokteyli atarak yakmak istedi. Otomobildeki iki polis memuru dışarı çıkarken olay yerine çağrılan itfaiye ekibi tekerlekleri yanan aracı söndürdü.

Taşlı ve molotoflu saldırının ardından mahalleye panzer ve çok sayıda polis sevk edildi. Grubun taşlı saldırıya devam etmesi üzerine polis havaya uyarı ateşe açtı. Grup ara sokaklara kaçarak taş atmaya devam etti.

Polis biber gazı ve tazyikli suyla grubu tamamen dağıttı. Olayda yaralanan olmazken bir polis aracı kullanılamaz hale geldi.



Nusaybin de karıştı

Dün sabah saatlerinden itibaren kepenklerin açılmadığı Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde akşam saatlerinde olaylar çıktı. Yasadışı gösteri yapmak isteyen bir grup, Hınıs Caddesi ve Seher Sokağı'nda barikat kurarak sokakları kapatmaya çalıştı.

Güvenlik önlemi alan polise de taş, atan göstericilere, çevik kuvvet polisi de gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kışla Mahallesi'ndeki Seher Sokak çıkışındaki tren rayları mevkinde ve Devrim Mahallesi'ndeki Hınıs Caddesi'nde kalabalık gruplar ile polis arasında başlayan çatışmalar, diğer sokaklara da sıçradı. Polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar geç saatlere kadar sürdü.



Cizre'deki olaylar

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akşam saatlerinde Nur Mahallesi'ndeki İdil Caddesi üzerinde bulunan BDP ilçe binası önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, YSK kararını protesto etti.

Burada yapılan basın açıklamasından sonra kalabalık grup, yasadışı slogan atarak, ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Terörist Abdullah Öcalan lehinde slogan atan kalabalık grup, E-24 uluslararası karayolu ile İdil Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan kavşakta barikat kuran polis tarafından durduruldu.

Yürüyüşlerine izin verilmeyen grup arasında bulunan ve yüzleri masleki bir grup, çevik kuvvet polisi ve polis araçlarına, taş, molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Çevik kuvet polisinin de gaz bombaları ve tazyikli su ile karşılık vermesi sonucu ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Göstericiler Cudi ve Nur Mahallesi'ndeki ara sokaklara doğru kaçarken, yüzleri maskeli olanlarla polis arasındaki çatışmalar devam etti.

İdil Karayolu'nda barikat kuran maskeli grup, lastik yakarak caddeyi bir süre trafiğe kapattı.



Van'da oturma eylemi

Van’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan aralarında Van Belediye Başkanı BDP'li Bekir Kaya ile bazı BDP'li ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 300 kişi oturma eylemi yaptı.

Konuşma yapan BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş, kararın siyasi olduğunu savundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in "Kimsenin ağzının tadını kaçırmasınlar" sözünü hatırlatan Caniş, "Kürt halkının ağız tadı kaçarsa, herkesin ağız tadı kaçacaktır. Bu karar Kürt halkının iradesini hiçe saymaktır. Kürt halkının seçilmişine saygı gösterilmezse kimse onlara da saygı göstermez" dedi.

Daha sonra toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Ellerinde “AKP komplosuna karşı Kürt halkı iradesine sahip çıkacaktır”, “Yeşil faşizme karşı demokratik direnişe” yazılı pankartlar taşıyan ve sloganlar atan grup, 2 saatlik oturma eyleminin ardından olaysız dağıldı.