Dicle protestosuna polis müdahalesi

T24

Taksim Meydanı'nda toplanan, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin YSK tarafından düşürülmesini protesto eden çeşitli sivil toplum kuruluşu ve partilere üye bir grup, İstiklal Caddesi'nden Beyoğlu'na yürümek istedi.Polisin izin vermemesi üzerine Tarlabaşı Bulvarı'na yönelen grup üyeleri, polisin Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünün önünde kurduğu barikatı aşmaya çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçtı.Göstericilerin bir bölümü, daha sonra Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yaptı.