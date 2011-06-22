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Dicle protestosuna polis müdahalesi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararını protesto amacıyla Beyoğlu'nda toplanan ve polis barikatını aşmaya ça

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararını protesto amacıyla Beyoğlu'nda toplanan ve polis barikatını aşmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Taksim Meydanı'nda toplanan, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin YSK tarafından düşürülmesini protesto eden çeşitli sivil toplum kuruluşu ve partilere üye bir grup, İstiklal Caddesi'nden Beyoğlu'na yürümek istedi.  



Polisin izin vermemesi üzerine Tarlabaşı Bulvarı'na yönelen grup üyeleri, polisin Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünün önünde kurduğu barikatı aşmaya çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.  

Müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçtı.  

Göstericilerin bir bölümü, daha sonra Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yaptı.


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