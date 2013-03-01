T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dicle Nehri'nde turistik tekne battı: 7 ölü

Dicle Nehrinde turistik 'Lübnan Restoranı Teknesi'nin battığı, teknede bulunan yaklaşık 100 kişinin suya düştüğü bildirildi

01 Mart 2013 10:12

Dicle Nehri'nde bir turistik teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi boğuldu.

Irak'ta, Dicle Nehri'nde turistik tekne battı, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Dicle Nehrinde turistik “ Lübnan Restoranı Teknesi”nin battığı, teknede bulunan yaklaşık 100 kişinin suya düştüğü bildirildi.

 

80 kişi sudan çıkarıldı

 

Bağdat'ta meydana gelen kazaya müdahalede bulunan sivil savunma ekiplerinin 80 kişiyi sudan çıkarmayı başardığı belirtildi.

Nehirde yapılan aramalarda aralarında bir kadının da olduğu 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Tanınmış bir Iraklı işadamının teknede akşam yemeği daveti verdiği, davete katılanlar arasında siyasetçilerin de olduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

dicle nehriboğuldutekneiş adamısiyasetçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24