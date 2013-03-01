Dicle Nehri'nde turistik tekne battı: 7 ölü

Dicle Nehri'nde bir turistik teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi boğuldu.

Irak'ta, Dicle Nehri'nde turistik tekne battı, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Dicle Nehrinde turistik “ Lübnan Restoranı Teknesi”nin battığı, teknede bulunan yaklaşık 100 kişinin suya düştüğü bildirildi.

80 kişi sudan çıkarıldı

Bağdat'ta meydana gelen kazaya müdahalede bulunan sivil savunma ekiplerinin 80 kişiyi sudan çıkarmayı başardığı belirtildi.

Nehirde yapılan aramalarda aralarında bir kadının da olduğu 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Tanınmış bir Iraklı işadamının teknede akşam yemeği daveti verdiği, davete katılanlar arasında siyasetçilerin de olduğu öğrenildi.