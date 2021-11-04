Dicle Elektrik, 7 yılda kayıp-kaçak oranını 30 puan düşürdü

Dicle Elektrik, 2013 yılındaki özelleştirilmesinden bu yana yapmış olduğu kayıp-kaçakla mücadele ve yatırımları düzenlediği online basın toplantısıyla duyurdu.

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay yaptığı açıklamada kurumun faaliyet gösterdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 2013 senesinden bu yana kayıp kaçak bedelinin 30 puan düşürüldüğünü ifade etti. Atalay, 2013 yılında söz konusu bölgelerdeki toplam kayıp-kaçak bedelinin yüzde 75,8'den 2020 yılında yüzde 46’ya gerilediğini aktardı.

Atalay, kurumun yılda 560 milyon lira yatırım yaptığını ve bugüne kadar yapılan toplam yatırım tutarının 5.7 milyar TL'ye ulaştığını belirtirken, bu yıl hedeflerinin 1.5 milyar TL yatırım olduğunu ifade etti.