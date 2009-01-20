Dick Cheney sırtını incitti

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin eşya taşırken sırtını incittiği, bu yüzden başkanlık yemini törenine tekerlekli sandalyede katılacağı bildirildi.



Beyaz Saray sözcüsü Dana Perino, Cheney'nin, yeni evine taşınmaya yardım ederken sırtındaki kasları incittiğini belirtti.



Perino, doktorunun Cheney'ye birkaç gün tekerlekli sandalye kullanmasını tavsiye ettiğini söyledi.



Cheney'nin sırtındaki sorun dışında durumunun iyi olduğu kaydedildi. ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama bugün yemin ederek görevine başlayacak.

