Dick Advocaat'a 1 yıllık teklif

Fenerbahçe Asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, teknik direktör Dick Advocaat’a teklif yapıldığını açıkladı.

FB TV’de açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, teknik direktör Dick Advocaat’a teklif yapıldığını duyurdu. Gündeme dair konularla ilgili konuşan Mosturoğlu, Hollandalı teknik adam için de, “Başkan, Advocaat’a 1 yıllık teklif yaptı. Advocaat burayı çok seviyor. O da düşünmek için süre istedi.” dedi.



Olaylar nedeniyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Advocaat’ın ayrılacağı yönünde haberler çıktığını söyleyen Mosturoğlu, “Düşünmek lazım, Van Persie ve Advocaat gibi isimler Türkiye’ye gelmezse kim gelecek? Bunu da bir düşünmek gerekiyor.” diye konuştu.