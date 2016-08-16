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Spor

Dick Advocaat resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Dick Advocaat ile prensip anlaşmasına vardığını ve deneyimli teknik adamın bugün imza atacağını duyurdu

16 Ağustos 2016 23:07

Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını dün yaptığı açıklamayla duyuran Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde;

''Futbol takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Hollandalı Teknik Adam Dick Advocaat ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Dick Advocaat’la yarın (bugün) saat 14:30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir imza töreni düzenlenecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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