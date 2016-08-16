Dick Advocaat resmen Fenerbahçe'de

Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını dün yaptığı açıklamayla duyuran Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde;

''Futbol takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Hollandalı Teknik Adam Dick Advocaat ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Dick Advocaat’la yarın (bugün) saat 14:30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir imza töreni düzenlenecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''