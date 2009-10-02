Diaspora'dan Sarkisyan'a protesto

Diasporayla görüşmek için Paris'e gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a yönelen protesto sırasında polisle göstericiler arasında arbede çıktı.Bazı göstericiler gözaltına alındı.Göstericiler Sarkisyan'ı Paris'te 1915 olaylarını sembolize eden bir anıtın önünde karşıladı.Anıta çelenk koymak isteyen Sarkisyan, Ermenilerin protestosuyla karşılaştı.Sarkisyan, akşam saatlerinde normalleşme sürecini anlatmak için Ermeni derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.Ermenistan Cumhurbaşkanı, Fransa'nın ardından sırasıyla ABD, Lübnan ve Rusya'ya giderek, bu ülkelerde Ermeni diasporasıyla görüşecek.Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, seyahat öncesinde, 'Kendilerini ikna için gitmiyorum, kendilerini dinleyeceğim ve ne düşündüğümü anlatacağım' diye konuşmuştu.