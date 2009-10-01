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Dünya

Diaspora'dan Clintona 'baskı yapma' mektubu

ANCA, ABD Dışişleri Bakanı Clinton'dan, Ermenistan'a protokolleri imzalaması için baskı yapmaktan vazgeçmesini istedi.

01 Ekim 2009 03:00

ABD'deki Ermeni kuruluşu ANCA, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a bir mektup yazarak, Ermenistan'a protokolleri imzalaması için baskı yapmaktan vazgeçmesini istedi.

ABD'deki Ermeni kuruluşu Amerikan Ermeni Ulusal Kongresi (ANCA), ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan, 'Amerikan yönetiminin Ermenistan'a Türkiye ile ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören iki protokolü imzalaması için baskı yapmaktan vazgeçmesini' istedi.

ANCA Başkanı Ken Hachikian, Clinton'a gönderdiği mektupta ABD yönetiminden, 'Ermenistan'a, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusundaki tartışmalı protokolleri imzalaması için uyguladığı haksız ve ağır baskıyı kaldırmasını' talep etti.

Protokollerin imzalanmasının Ermeni iddialarını zayıflatacağını, 'Amerikalı Ermenilerin, ABD'nin Ermenistan'a uyguladığı ağır baskıdan dolayı çok öfkeli olduğunu' belirten Hachikian, 30 Eylül tarihli mektubunda, Clinton'a hitaben, 'Senatörlük ve başkan adaylığı geçmişinizde 'soykırımın' tanınmasına destek veren tutumunuzu düşünürsek, Ermenistan'a bu protokolleri kabul etmesi için baskı yapılmasında oynadığınız rolden özellikle tedirginiz' ifadesini kullandı.

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