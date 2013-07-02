DiaSA 'Şok'a girdi

Diasa Dia Sabancı Süper Marketleri'nin tamamı Şok Marketleri tarafından satın alındı. Satış işlemini Rekabet Kurumu da onayladı.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 19 Nisan 2013 tarihli bildiriminde şirketin yüzde 20,96 payla sermayedarı olan Yıldız Holding AŞ'nin (Yıldız Holding) ve perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren yüzde 39 payla iştirak ettikleri Şok Marketler Ticaret AŞ'nin (Şok),Diasa Dia Sabancı Süper Marketleri Ticaret AŞ'nin (DiaSa) hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak amacıyla Hisse Devir Sözleşmesi imzaladığı anımsatıldı.

Söz konusu KAP açıklamasına müteakip, Rekabet Kurumu'nun inceleme ve değerlendirmelerinin müspet sonuçlandığı ve Rekabet Kurumu'nun onayının 26 Haziran 2013 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diasa Dia Sabancı Süper Marketleri Ticaret AŞ'nin satın alma sürecine ilişkin gerekli işlemlerin tamamlanması sonucunda, hisse devri 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla, 129 milyon 719 bin 191 TL bedelle gerçekleştirilmiştir. Bedel 30 Haziran 2013 tarihinde düzenlenecek mali tablolara göre uyarlanacaktır. DiaSa'nın yeni ortaklık yapısında Yıldız Holding'in payı yüzde 0.009, Şok'un payı yüzde 99.991 olarak kesinleşmiştir."

Öte yandan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin KAP yer alan açıklamasında ise "Diasa Dia Sabancı Süpermarketleri Ticaret AŞ'nin sahip olduğumuz yüzde 40 hissemizin tamamının Şok Marketler Ticaret AŞ'ye satışı 1 Temmuz.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Satış bedeli 51 milyon 887 bin 676,40 TL tahsil edilmiştir" denildi.